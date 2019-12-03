تقرير التحقيق الرامي لعزل الرئيس الأميركي: الأدلة ضد ترامب «هائلة»

ذكر تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونغرس «هائلة».

وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن «الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس .. وتبين لتحقيق العزل أن الرئيس ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأميركية إلى تدخل حكومة أجنبية، هي أوكرانيا، للاستفادة من أجل إعادة انتخابه»، بحسب «فرانس برس».

