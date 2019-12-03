عملية بلجيكية بريطانية تستهدف شبكة تهريب مهاجرين عراقيين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:51 مساء
دركي فرنسي يراقب الشاطئ قرب مدينة كاليه شمال فرنسا، 4 أبريل 2019. (أ ف ب)

أُوقف أربعة أشخاص يُشتبه بأنهم يهربون بشكل غير قانوني مهاجرين عراقيين من بلجيكا إلى بريطانيا نتيجة عملية مشتركة نفذها جهازا شرطة البلدين، وفق ما أعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب (شمال).

وأشارت النيابة في بيان إلى أن التوقيفات حصلت أواخر نوفمبر في المملكة المتحدة وفي بلجيكا وفي مطار أمستردام - سخيبول في هولندا، بحسب «فرانس برس».

وعثر محققو شرطة أنتويرب الفدرالية في المدينة الساحلية على منزل يستخدم لاستقبال أشخاص سيتم تهريبهم. وأتاحت عمليات بحث أخرى الوصول إلى رجل يعتبر بمثابة رئيس شبكة المهربين، وقد أُوقف في المملكة المتحدة، وفق النيابة. والموقوفون الثلاثة الآخرون هم متواطئون يشتبه بأنهم شاركوا في عملية الاتجار بالبشر هذه التي تسبق عبور بحر المانش.

وأحد الموقوفين الثلاثة الذي اُعتقل في أمستردام، بريطاني الجنسية من أصول عراقية يبلغ 42 عامًا وهو حاليًّا ملاحق بمذكرة توقيف أوروبية أصدرها قاضي التحقيق البلجيكي الذي يترأس التحقيق. وأُوقف المشتبه بهما الآخران، وهما بريطاني من أصول عراقية يبلغ 39 عامًا وعراقي يبلغ 29 عامًا، في أنتويرب في 27 و28 نوفمبر ولا يزالان في الحبس الاحتياطي الثلاثاء، بناء على قرار غرفة المشورة.

وبلجيكا طريق عبور يسلكها كثيرًا المهاجرون وتستخدمها شبكات المهربين الذين يسعون إلى استغلال قربها من المملكة المتحدة. والمهاجرون الذين يسعون إلى عبور بحر المانش هم بشكل أساسي من الشرق الأوسط (العراق وأفغانستان وسورية) ومن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (السودان وإريتريا خصوصًا).

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