23 قتيلا إثر انفجار وحريق بمصنع في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:26 مساء
خزان غاز مشتعل بعيد انفجار في مصنع في شمال الخرطوم في السودان،3 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

قُتل 23 شخصًا وأُصيب أكثر من 130 آخرين الثلاثاء جراء حريق في مصنع في شمال الخرطوم نجم عن انفجار في صهريج يحتوي على غاز، بحسب ما أفادت الحكومة السودانية.

وتصاعدت أعمدة دخان كثيف بعد اندلاع الحريق في وحدة صناعة بلاط في منطقة صناعية في شمال الخرطوم. وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث، بحسب «فرانس برس».

وكان لا يزال خزان غاز مشتعلًا لحظة وصول مصوّر في «فرانس برس» إلى المكان، حيث كان رجال الإطفاء يحاولون إخماده. وأفادت الحكومة في بيان بأن «23 شخصًا قُتلوا وأُصيب أكثر من 130 شخصًا في حريق في منطقة صناعية» ناجم عن «انفجار صهريج يحتوي على غاز». وكانت حصيلة سابقة أدلت بها مصادر طبية، تحدثت عن 16 قتيلًا وتسعين جريحًا على الأقل.

وبحسب المعلومات الأولية التي تم جمعها في المكان، فإن المصنع كان يفتقر إلى معدات سلامة، وفق الحكومة. وقالت: «كان هناك أيضًا مواد قابلة للاشتعال موضّبة بشكل سيئ، ما سمح بانتشار النيران»، مشيرة إلى فتح تحقيق في الحادث. وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بحركة الاحتجاجات في البلاد إلى أن الجرحى نُقلوا إلى عدد من المستشفيات بالمدينة، وتم استدعاء أطباء خارج دوام عملهم للمساعدة في إسعاف المصابين.

وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع لـ«فرانس برس» إن «دوي الانفجار كان قويًّا وطاولت النيران عددًا من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع».

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