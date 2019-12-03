ترامب: أثق بزعيم كوريا الشمالية لكنه «يحب إطلاق الصواريخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 04:39 مساء

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون لكنه أشار إلى أن كيم «يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟».

وقال ترامب للصحفيين خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في لندن «هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ». وقال إنه يأمل في أن يتخلص كيم من الأسلحة النووية، لكنه أضاف «سنرى»، بحسب «رويترز».

وفي الأسبوع الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر قبالة ساحلها الشرقي وذلك في أحدث اختبار لمنصة ضخمة لديها لإطلاق الصواريخ المتعددة. ويعتبر الاختبار محاولة لتذكير الولايات المتحدة بمهلة حتى نهاية العام حددها كيم لواشنطن لإظهار المرونة في المحادثات المتوقفة بشأن نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية.

وفي وقت سابق اليوم اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة بمحاولة إطالة أمد محادثات نزع الأسلحة النووية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي ستجرى العام المقبل. ومن ناحية أخرى، قال ترامب إنه يمضي قدما في مفاوضات مع الدولتين الحليفتين كوريا الجنوبية واليابان لتتحملا المزيد من تكاليف نشر القوات الأمريكية فيهما.

وقال الرئيس الأميركي إن كوريا الجنوبية وافقت في العام الماضي على دفع قرابة 500 مليون دولار إضافية سنويا من أجل ”الحماية» الأميركية، مضيفًا أن الولايات المتحدة تريد الآن تعهدات أخرى. وسئل ترامب عما إذا كانت مصلحة الأمن القومي الأميركي تقتضي وجود قوات أميركية في شبه الجزيرة الكورية فقال «الأمر قابل للنقاش. أستطيع السير في أي من الطريقين. أستطيع تقديم حجج على الوجهين».

وقال ترامب «لكنني أعتقد هذا، أعتقد أننا إذا كنا سنفعل ذلك فإنهم يجب أن يشاركوا في العبء بطريقة أكثر عدلا».

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