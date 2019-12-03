«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ

حرائق بغابات الأمازون في البرازيل، 27 أغسطس 2019. (فرانس برس)

توقعت الأمم المتحدة، أن يكون العقد الجاري الأشد حرارة في التاريخ، فيما قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة العالمية هذا العام كانت أعلى بـ1.1 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع 2019 على المسار لتكون بين السنوات الثلاث الأشد حرارة في التاريخ.

وأوضحت المنظمة أن العام 2019 يسجل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة درجات استثنائية، وذوبانا للجليد، وارتفاعا قياسيا لمستويات البحار في الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات الدفيئة التي تنتجها الأنشطة البشرية، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

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ولفتت إلى أن العام 2016، الذي بدأ بموجة قوية بشكل استثنائي من ظاهرة «إل نينو»، يبقى الأكثر حرارةً حتى الآن»، في إشارة إلى ظاهرة التيار الأستوائي الحار في المحيط الهادئ.

كوارث مناخية

ويترافق الاحترار العالمي مع ظواهر مناخية قاسية، مثل الفيضانات التي شهدتها إيران والتصحر في أستراليا وأميركا الوسطى، وموجات الحر في أوروبا وأستراليا، إضافة إلى الحرائق في سيبيريا وإندونيسيا وأميركا الجنوبية.

ووفق مرصد حالات التشرد الداخلي، نزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل بلدانهم في الربع الأول من العام الجاري، 7 ملايين منهم تشردوا بفعل كوارث مناخية، لافتا إلى أن الفيضانات تتصدر قائمة أسباب النزوح، تليها العواصف والتصحر، فيما تتصدر آسيا قارات العالم في التأثر بهذه الكوارث، تليها منطقة المحيط الهادئ.

وحذر من أن عدد حالات النزوح المرتبطة بظواهر جوية قد يزداد ثلاثة أضعاف ليصل إلى 22 مليون شخص أواخر عام 2019.