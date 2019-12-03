ترامب يعتبر انتقادات ماكرون لحلف الأطلسي «مهينة وبغيضة»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي مهينة وبغيضة، ووصفه بأنه في حالة «موت دماغي».

وقال ترامب في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قبيل القمة: «إن حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة».

وفي إشارة إلى تصريحات ماكرون، ذكر قائلاً: «أعتقد أن ذلك مهينًا للغاية وبغيضة بدرجة كبيرة جدًا بشكل أساسي بالنسبة للدول الـ28».

ودافع ترامب عن ستولتنبرغ مشيرًا إلى أن أعضاء الحلف زادوا بشكل كبير إنفاقهم الدفاعي بفضل ضغوطه.

وحذّر من أن فرنسا تبدو وكأنها تنقطع عن حلفائها، بعدما انتقد ماكرون في مقابلة قيادة الحلف الأطلسي واستراتيجيته.

واعتبر ترامب أنه لا أحد يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي أكثر من فرنسا. هذا تصريح خطير جديداً من جانبهم.