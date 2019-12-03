إصابة جنديين جراء انفجار وسط العاصمة الإندونيسية

عناصر من الشرطة الإندونيسية يحملون معدات بعد فحص موقع انفجار، 3 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت الشرطة الإندونيسية، إصابة جنديين في انفجار قنبلة دخان صباح الثلاثاء بوسط العاصمة جاكرتا، مستبعدة فرضية حصول هجوم.

وقال رئيس شرطة جاكارتا، غاتوت آدي، للصحفيين «نجري تحقيقا لكي نفهم كيف وُجِدت القنبلة في موقع النصب التذكاري الوطني بالعاصمة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ونقل جنديَّان مصابان إلى المستشفى. وقال المسؤول «أصيب أحدهما في اليد والآخر في الساق». وردا على أسئلة الصحفيين، أوضح رئيس الشرطة أنه لا يوجد ما قد يشير إلى حصول هجوم.

وتوجد ثكنة عسكرية في موقع النصب التذكاري. وواجهت إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة في العالم، تمردا منذ مدة طويلة وتعرّضت لهجمات متكررة.

وأمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، في أكتوبر بتعزيز الأمن، بعدما طعن مسلحان من مجموعة إرهابية وزير الأمن، الذي نجا بينما تم توقيف عشرات المشتبه بهم.