الإعصار كاموري يضرب الفلبين ويجبر السلطات على إغلاق مطار مانيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 08:25 صباحا
عناصر من الشرطة تحاول إزالة أشجار سقطت بعد مرور الإعصار كاموري جنوب مانيلا، 3 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

ضرب الإعصار كاموري اليوم الثلاثاء، الفلبين ترافقه عواصف شديدة وأمطار غزيرة، فيما تم إجلاء مئات آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء وأغلقت مدينة مانيلا مطارها الدولي كإجراء وقائي.

والعاصفة القوية التي هشمت نوافذ واقتلعت أسقف منازل، وصلت إلى مناطق ساحلية في ساعة متأخرة الإثنين، ومن المقرر أن تمر في جنوب مانيلا التي تضم نحو 13 مليون نسمة، وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب جنوب شرق آسيا، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت هيئة الأرصاد إن الإعصار كاموري تراجعت شدته لكنه لا يزال قويا، ترافقه رياح بسرعة تصل إلى 150 كلم بالساعة، وعواصف تصل إلى 205 كلم بالساعة مع تقدمه إلى مناطق شمال الغرب.

وصرح أحد المسؤولين في البلدة  التي وصلها الإعصار «ما زلنا نقيم الأضرار، لكن يبدو أنها ستكون بالغة». وأضاف لويسيتو مندوزا: «في أحد الأماكن وصلت المياه السطح.. وأصيب أحد عناصرنا بشظايا الزجاج، كما تساقطت الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بفعل الرياح». وقال المدير العام للمطار إيد مونريل إنه بسبب الرياح القوية أغلق مطار نينوي أكينو الدولي.

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ولم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات، لكن السلطات قدرت أن يكون ذلك مساء الثلاثاء، مشيرين إلى أن القرار يتوقف على الطقس. وألغيت قرابة 500 رحلة ونبهت السلطات الركاب إلى عدم المجيء إلى المطار. وتم إجلاء قرابة 340 ألف شخص من منازلهم في منطقة بيكول، وفق مسؤولي إدارة الكوارث.

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