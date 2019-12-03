واشنطن تهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 01:33 صباحا

هدّدت الولايات المتحدة، الإثنين، بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100% على سلع فرنسية بقيمة 2,4 مليار دولار، ردا على فرض باريس ضرائب على عملاقة الإنترنت «غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل»، وهي ما تعتبرها واشنطن «تمييزية»، وفق «فرانس برس».

ويمكن أن تطاول زيادة الرسوم النبيذ والأجبان اعتبارا من منتصف يناير، بعدما اعتبر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي أن الضرائب الفرنسية تعاقب المجموعات الرقمية الأميركية العملاقة.

وحذّر الممثل التجاري الأميركي روبرت لابتهايزر بأن واشنطن تبحث إمكان التوسع بالتحقيق للنظر في ضرائب مماثلة تفرضها النمسا وإيطاليا وتركيا.

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