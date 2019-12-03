ترامب يصل إلى لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019, 12:22 صباحا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، إلى لندن للمشاركة في قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يسودها التوتر جراء تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول «موت دماغيّ» للحلف، وفق وكالة «فرانس برس».

وحطت الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» مساءً في مطار ستانستد القريب من لندن. 

وكتب ترامب عبر حسابه على «تويتر» قبيل مغادرته واشنطن: «أتوجه إلى أوروبا كي أمثل بلادي وأناضل من أجل الأميركيين في حين أن الديمقراطيين -الذين لا يفعلون شيئا- حددوا طواعية جلسة استماع في إطار إجراءات العزل بالتزامن مع قمة الناتو».

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