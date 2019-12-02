بومبيو يتهم إيران بالوقوف وراء احتجاجات الشرق الأوسط

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الإثنين إن إيران هي العامل المشترك وراء الاحتجاجات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المتظاهرين في العراق ولبنان وإيران نفسها يعارضون النظام الديني.

وفيما أقر بومبيو بوجود أسباب محلية للاضطرابات التي اجتاحت الشرق الأوسط ومناطق أخرى، فقد وجه أصابع الاتهام إلى إيران التي تعتبرها إدارة الرئيس دونالد ترامب عدوها اللدود، وفق «فرانس برس».

وقال بومبيو إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال «لأن الناس كانوا يطالبون بالحرية ولأن قوات الأمن قتلت عشرات الأشخاص. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى النفوذ الإيراني». وأضاف في جامعة لويزفيل «الشيء ذاته ينطبق على لبنان والاحتجاجات في بيروت». وتابع «انهم يريدون ان يخرج حزب الله وإيران من بلادهم ومن نظامهم الذي يمثل قوة عنيفة وقمعية».

وأشار إلى أن الاحتجاجات داخل إيران، التي قالت منظمة العفو الدولية انها ادت الى مقتل اكثر من 200 شخص، أظهرت أن الإيرانيين «قد طفح بهم الكيل». وأوضح «انهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال وآيات الله الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات».

وفي العراق ولبنان دعا المتظاهرون إلى وضع حد للفساد وبذل جهود أكبر لتأمين الوظائف وإعادة هيكلة النظام السياسي. وفي العراق ارتبط عبد المهدي بعلاقات قوية مع ايران الشيعية، إلا أنه كان يحظى كذلك بدعم الولايات المتحدة. وأضرم المتظاهرون النار في القنصلية الايرانية في النجف الأسبوع الماضي. وفي لبنان تسعى الولايات المتحدة إلى عزل حزب الله الموالي لإيران.

وتضع إدارة دونالد ترامب، المرتبطة بعلاقات قوية بالسعودية، خصمي إيران، أولوية للحد من نفوذ طهران في المنطقة بوسائل بينها فرض عقوبات صارمة.