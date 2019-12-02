تركيا: صفقة صواريخ روسية جديدة قريبًا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الإثنين، أن مسؤولًا في الرئاسة التركية قال إن موعد شراء المزيد من أنظمة «إس-400» للدفاع الصاروخي من روسيا مسألة فنية فقط وإن الاتفاق سيتم قريبًا.

وكان رئيس شركة «روسوبورون إكسبورت»، وهي شركة روسية لتصدير الأسلحة تابعة للدولة، قال الشهر الماضي إن موسكو تأمل في إبرام اتفاق لتزويد تركيا بمزيد من أنظمة «إس-400» في النصف الأول من العام المقبل، وفق «رويترز».

ومثل هذه الخطوة يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة التي علقت مشاركة أنقرة في برنامج إنتاج طائرات «إف-35» المقاتلة بعد أن كانت فيه بلدًا مشتريًّا ومنتجًا؛ عقابًا لها على شراء منظومة «إس-400» في وقت سابق من العام الحالي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في الشؤون الأمنية والخارجية بالرئاسة التركية قوله: «موعد شراء مجموعة ثانية من أنظمة إس-400 مسألة فنية فحسب. أعتقد أنه سيتم قريبًا».

وكان ألكسندر ميخييف رئيس شركة «روسوبورون إكسبورت» قال للوكالة الروسية في 26 نوفمبر إن موسكو وأنقرة تبحثان بجدية استغلال أنقرة بندًا اختياريًا في العقد الأصلي يقضي بأن تتسلم المزيد من أنظمة «إس-400»، وإن المحادثات تتركز على الأمور المالية.