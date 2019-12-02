مقتل ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين في تحطم مروحية قرب مرسيليا

الفيضانات في منطقة فار سلف، (فرانس برس).

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، مقتل ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين في حادث تحطم مروحية قرب مدينة مرسيليا خلال تنفيذ مهمة في مناطق تضربها الفيضانات في جنوب فرنسا.

وفُقد الاتصال بالمروحية «أي سي 145» واختفت عن الرادار خلال قيامها بمهمة إنقاذية واستطلاعية فوق منطقة فار مساء أمس الأحد، وفق «فرانس برس».

وعُثر على جثث رجال الإنقاذ الثلاثة قرب بلدة روف في الساعة الواحدة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، وفق بيان صادر عن وزير الداخلية كريستوف كاستانير، ووزير الدولة في الداخلية لوران نونيز. وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد مسببات الحادث والظروف التي رافقته.

وأضاف البيان أنه «بينما تستعد فرنسا اليوم لتكريم 13 من جنودها قتلوا في خدمة بلدهم (في مالي)، يفقد بلدنا أيضا ثلاثة أبطال أعطوا حياتهم لحماية الفرنسيين».

وقُتل شخصان أمس الأحد جراء الفيضانات في منطقة الريفييرا التي شهدت هطول أمطار غزيرة وتسببت بفيضانات قوية.