البيت الأبيض يرفض المشاركة في جلسات «عزل ترامب»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 08:38 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن محامي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن البيت الأبيض لن يشارك في جلسات الاستماع في الكونغرس المتعلقة بمساءلة الرئيس، والتي من المقرر أن تبدأ الأربعاء للنظر في تمرير لائحة الاتهام ضد ترامب.

وقال بات سيبولوني في رسالة موجهة إلى الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر: «لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وأيضا يبقى من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس إجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية»، مضيفا: «وبالتالي وتحت الظروف الراهنة لا ننوي المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. .

ويواجه ترامب في التحقيق الذي يجريه مجلس النواب اتهامات بأنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة من أوكرانيا؛ للإضرار بخصومه السياسيين المحليين، بما في ذلك منافسه المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل للعام 2020 جو بايدن.

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وستبدأ اللجنة القضائية في مجلس النواب اجتماعاتها الأربعاء؛ للبت فيما إذا كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تفي بمعايير المساءلة الدستورية المتمثلة في «الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح».

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل، تشمل إساءة استخدام السلطة، والرشوة، وازدراء الكونغرس، وإعاقة العدالة. ومع ذلك لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب تفاصيل إضافية من نادلر حول كيفية إجراء التحقيق، وقال إنه سيعطي اللجنة القضائية إجابة بحلول الجمعة المقبل.

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