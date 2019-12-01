إحالة إسرائيلي إلى محكمة أمن الدولة الأردنية بتهمتي التسلل وحيازة مخدرات

أعلن مصدر رسمي أردني، الأحد، إحالة المواطن الإسرائيلي الذي تسلل إلى أراضي المملكة قبل نحو شهر إلى محكمة أمن الدولة بتهمتي «دخول أراضي المملكة بشكل غير شرعي» و«حيازة مخدرات».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن المصدر قوله إن «المواطن الإسرائيلي كونستانتين كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة في 29 أكتوبر الماضي حُـوِّل لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي».

وأوضح المصدر إن «محاكمة الظنين عن هاتين التهمتين ستبدأ غدًا»، الإثنين، دون إعطاء مزيد التفاصيل. وعقوبة التسلل من دون سلاح في الأردن هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة أشهر وثلاثة أعوام.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في 29 أكتوبر الماضي قيام الأجهزة الأمنية الأردنية باعتقال هذا المواطن الإسرائيلي أثناء تسلله إلى أراضي المملكة بصورة غير شرعية. وعمليات التسلل بين الأردن وإسرائيل اللذين يرتبطان بمعاهدة سلام منذ العام 1994 نادرة.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في 22 نوفمبر إن «العلاقات الأردنية - الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن». وأفرجت إسرائيل الشهر الماضي عن أردنييْن كانا معتقليْن لديها هما هبة اللبدي (24 عامًا) وعبد الرحمن مرعي (28 عامًا) دون توجيه تهم لهما.

واعتقلت إسرائيل اللبدي في 20 أغسطس وهي في طريقها من الأردن إلى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. كما اعتقلت مرعي (28 عامًا) منذ الثاني من سبتمبر، عندما كان في طريقه من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة لحضور حفل زفاف أحد أقاربه وهو يعاني مرض سرطان الدماغ وسبق أن خضع لعمليات جراحية.

وكان الأردن استدعى سفيره من تل أبيب «للتشاور» على خلفية اعتقال هذين المواطنين. كما استدعى في السادس من الشهر الماضي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمه مذكرة احتجاج على اعتقال الاثنين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في الرابع من نوفمبر إن بلاده ستسلم عمان المعتقلين لديها، وفي الوقت نفسه سيعيد الأردن سفيره إلى إسرائيل.