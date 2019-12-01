حادث انتحار مأساوي لطالب مصري من أعلى برج القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 03:54 مساء

شهدت منطقة الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت، قصة مأساوية حيث انتحر طالب بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة الشهير ليسقط جثة هامدة.

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من العاملين ببرج القاهرة يفيد بانتحار شاب مصري بعد قيامه بإلقاء نفسه من أعلى البرج. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين أن الشاب طالب بكلية الهندسة في جامعة حلوان ويدعى «نادر. م»، بحسب «بوابة الأهرام الإلكترونية».

وبحسب أقوال العاملين بالبرج، الذي يبلغ ارتفاعه 187 مترًا، فقد صعد الشاب إلى الطابق الأخير برفقه صديقه، ثم فاجأ الجميع وألقى بنفسه ليسقط مضرجًا في دمائه، ويلقى مصرعه على الفور، فيما تحفظت السلطات على صديقه وقامت باستجوابه لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الانتحار.

كما أدلى الصديق بأقواله، حيث أكد أن الشاب المنتحر يعاني أزمة نفسية حادة، وأنه خرج معه للتنزه لمحاوله إخراجه من حالته، إلا أنه غافله وألقى بنفسه من البرج ليضع حدًّا لحياته. وقررت النيابة تشريح الجثة، وطالبت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف غموض الواقعة.

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