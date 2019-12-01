وزير الدفاع الإثيوبي يوجه انتقادات علنية لرئيس الوزراء آبي أحمد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 09:01 صباحا
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، (الإنترنت: أرشيفية)

وجّه وزير الدفاع الإثيوبي ليما ميغيرسا، الحليف الرئيسي لرئيس الوزراء آبيي أحمد، انتقادات لخطة دمج الائتلاف الحاكم في حزب واحد، مما يؤشر إلى انقسامات متنامية قبل الانتخابات المقررة العام 2020.

قال محللون إن خروج الخلاف إلى العلن بين  ليما وآبيي، اللذين يعدان الأقوى في اتنية الأورومو، سيزيد من الغموض السياسي الذي يلف البلاد قبل انتخابات مايو، كما أنه قد يعرقل الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء، وفق «فرانس برس».

وفي مقابلة الجمعة، مع إذاعة صوت أميركا التي تبث بلغة «عفان أورومو»، انتقد وزير الدفاع خطوة دمج تحالف الأحزاب العرقية الإقليمية التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود، وقال «كان لدي منظور مختلف منذ بداية المحادثات حول اندماج الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية (الائتلاف الحاكم).. حتى لو كان يجب أن يحدث هذا، فلا ينبغي القيام به على عجل».

ومخطط آبيي حامل نوبل للسلام لتحويل الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية إلى حزب واحد رفضه أيضا حزب جبهة تحرير شعب تيغرايان، الذي كان الحزب المهيمن في عهد الزعيم الراحل ميليس زيناوي. 

وصوّتت الأحزاب الثلاثة الأخرى في الائتلاف في الأسبوع الماضي بالموافقة على الاتحاد وتشكيل حزب الازدهار، الذي يأمل آبيي أن يعالج الانقسامات العرقية التي تشوب عهده، في حين يعتبر معارضون أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام.

كما رفض ليما أيضا فلسفة «ميديمر» (تعني التآزر بالأمهرية) التي ينتهجها آبيي وتهدف إلى توحيد البلاد.

وليما هو رئيس سابق لولاية أورميا التي تعد الأكبر والأكثر سكانا في إثيوبيا، وهو حاليا نائب رئيس الحزب الحاكم في الولاية.

أما آبيي الذي يتحدر أيضا من إتنية الأورومو فقد وصل إلى السلطة في أبريل 2018 بعد أكثر من عامين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة بقيادة أكبر مجموعتين إتنيتين في البلاد الأورومو والأمهرا.

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