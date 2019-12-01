مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء تحطم طائرة في أميركا

صورة من أرشيف لطائرة من طراز «بيلاتوس بي-سي12» في معرض جوي بجنوب ألمانيا،13 أبريل 2015 (فرانس برس).

لقى تسعة أشخاص بينهم طفلان مصرعهم وجرح 3 آخرون جراء تحطم طائرة في ولاية ساوث داكوتا الأميركية، وذلك في وقت حذرت فيه السلطات من هبوب عواصف في المنطقة.

وتحطمت الطائرة من طراز «بيلاتوس بي سي-12» بعد وقت قصير على إقلاعها، على بعد 1.5 كلم تقريبا من مطار «تشامبرلاين» وكان على متنها 12 شخصا، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، حسب ما نقلت عنها «فرانس برس».

وقالت المدعية العامة لمقاطعة برول، تيريزا مول روسو، إن من بين القتلى قبطان الطائرة، لافتة إلى أن الناجين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في سو فولز.

أقرأ أيضا تحطم طائرة «شبح» أميركية في أول حادث من نوعه لهذا الطراز

وكانت الطائرة أقلعت من المطار قبيل ظهر السبت بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار «أيداهو فولز» بولاية أيداهو الواقعة إلى غرب الولايات المتحدة. وقالت إدارة الطيران الفدرالية إن المحققين في طريقهم إلى مكان الحادث، وإن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق.

بدوره، أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل أنه باشر التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة «بيلاتوس بي سي-12» قرب تشامبرلاين.

وتقع ولاية ساوث داكوتا في منطقة السهول الشمالية المعرضة لعواصف ثلجية في وقت تهب عاصفة باتجاه شرق الولايات المتحدة. ويستمر التحذير الذي أعلنته السلطات من هبوب عواصف في مقاطعة برول حتى منتصف يوم الأحد، وفق الهيئة الوطنية للأرصاد، مع احتمال تساقط ثلوج «ما يمكن أن يحجب الرؤية بشكل كبير».