إصابة ثلاثة قاصرين في عملية طعن بسوق تجارية في لاهاي الهندية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 نوفمبر 2019, 02:03 صباحا
الشرطة الهندية, (أرشيفية : الإنترنت)

أصيب ثلاثة قاصرين مساء الجمعة، في هجوم بسكين في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية، التي أكدت أنها لا تزال تطارد مشتبها به بعد الاعتداء الذي حصل في متجر بوسط المدينة.

وأفادت وسائل إعلام هولندية أن الشرطة لا تستبعد أي فرضية فيما يتعلق بالحادث، الذي جاء بعد ساعات من عملية طعن في لندن مرتبطة بـ«جماعات إرهابية» وأسفرت عن مقتل شخصين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت شرطة لاهاي على تويتر «الضحايا الثلاث في حادثة الطعن في غروتماركسترات هم من القُصّر.. نحن على اتصال مع عائلاتهم»، دون أن تحدد أعمارهم، مضيفة أنها تجري تحقيقات مكثفة بحثا عن المرتكبين.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الهولندية لوكالة أنباء «آي إن بي»، «نحن نأخذ كل السيناريوهات بعين الاعتبار».

وأوردت الشرطة أنها تلاحق شخصا يتراوح عمره بين أربعين وخمسين عاما يرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا ومنديلا.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي المتسوقين وهم يغادرون في حالة هلع، موقع الاعتداء ليلا وسط أضواء زينة عيد الميلاد.

كما عرضت وسائل الإعلام الهولندية لقطات لأناس يتجمعون خلف طوق لعناصر الشرطة، وحلقت مروحيات فوق مكان الهجوم مع وجود العديد من سيارات الإسعاف.

ووقع الهجوم فيما كان سكان يتسوقون لمناسبة يوم «الجمعة السوداء» (بلاك فرايدي) في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.

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