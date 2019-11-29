عملية طعن في سوق تجارية بلاهاي.. وسقوط جرحى

أصيب عدد من الأشخاص مساء الجمعة، في هجوم بسكين في سوق تجارية بمدينة لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية.
وقالت شرطة المدينة عبر حسابها على «تويتر»: «هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي.. أجهزة الإسعاف في المكان»، وفق «فرانس برس».
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