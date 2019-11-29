عملية طعن في سوق تجارية بلاهاي.. وسقوط جرحى

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 10:25 مساء

أصيب عدد من الأشخاص مساء الجمعة، في هجوم بسكين في سوق تجارية بمدينة لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية.

وقالت شرطة المدينة عبر حسابها على «تويتر»: «هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي.. أجهزة الإسعاف في المكان»، وفق «فرانس برس».

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