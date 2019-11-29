السلطات المكسيكية تعلن وفاة متسلق جبال أميركي بعد سقوطه من ارتفاع 300 متر

منطقة جبلية في ولاية غيريرو المكسيكية، 8 أبريل 2016 (فرانس برس).

توفي متسلق الجبال الأميركي براد غوبرايت إثر حادثة سقوط عن علو 300 متر لدى نزوله من عملية تسلق في منطقة تعرف بالدرب المضيء في شمال شرق المكسيك.

وقال مكتب الدفاع المدني فيبالمكسيك إن متسلقين اثنين من أصل أميركي سقطا في الدرب المضيء في بوتريرو تشيكو بولاية نويفو ليون، وفقد أحدهما حياته إثر السقوط من علو يقرب من 300 متر.

وتلقى المسعفون اتصالا بعد ظهر الأربعاء يخطرهم بسقوط غوبرايت البالغ 31 عاما مع متسلق أميركي آخر هو آيدن جاكوبسون البالغ 26 عاما، وكان الرجلان في طريق النزول من منطقة الدرب المضيء البالغ ارتفاعها 900 متر، والواقعة في موقع بوتريرو تشيكو بمنطقة هيدالغو.

وأفاد شهود أن الرجلين كانا في طريق النزول عندما سقطا بسبب مشكلة في الحبل. وقد سقطا إلى نقطة أدنى قليلا على مسلك من التكوين الصخري الضخم، إلا أن «غوبرايت» أكمل السقوط وهوى 300 متر نزولا.

ولم يصب آيدن جاكوبسون بجروح بالغة واقتصرت إصابته على جرح في الكاحل وتمت معالجته بعد نزوله بواسطة حبل آخر.

وكان براد غوبرايت متسلق جبال معروفا، وحطم الرقم القياسي لتسلق مسار «نوز» الشديد التعقيد في متنزه يوسيميتي بولاية كاليفورنيا الأميركية (ساعتان و19 دقيقة و44 ثانية).