السلطات المكسيكية تعلن وفاة متسلق جبال أميركي بعد سقوطه من ارتفاع 300 متر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 02:38 مساء
منطقة جبلية في ولاية غيريرو المكسيكية، 8 أبريل 2016 (فرانس برس).

توفي متسلق الجبال الأميركي براد غوبرايت إثر حادثة سقوط عن علو 300 متر لدى نزوله من عملية تسلق في منطقة تعرف بالدرب المضيء في شمال شرق المكسيك.

وقال مكتب الدفاع المدني فيبالمكسيك إن متسلقين اثنين من أصل أميركي سقطا في الدرب المضيء في بوتريرو تشيكو بولاية نويفو ليون، وفقد أحدهما حياته إثر السقوط من علو يقرب من 300 متر.

وتلقى المسعفون اتصالا بعد ظهر الأربعاء يخطرهم بسقوط غوبرايت البالغ 31 عاما مع متسلق أميركي آخر هو آيدن جاكوبسون البالغ 26 عاما، وكان الرجلان في طريق النزول من منطقة الدرب المضيء البالغ ارتفاعها 900 متر، والواقعة في موقع بوتريرو تشيكو بمنطقة هيدالغو.

وأفاد شهود أن الرجلين كانا في طريق النزول عندما سقطا بسبب مشكلة في الحبل. وقد سقطا إلى نقطة أدنى قليلا على مسلك من التكوين الصخري الضخم، إلا أن «غوبرايت» أكمل السقوط وهوى 300 متر نزولا.

ولم يصب آيدن جاكوبسون بجروح بالغة واقتصرت إصابته على جرح في الكاحل وتمت معالجته بعد نزوله بواسطة حبل آخر.

وكان براد غوبرايت متسلق جبال معروفا، وحطم الرقم القياسي لتسلق مسار «نوز» الشديد التعقيد في متنزه يوسيميتي بولاية كاليفورنيا الأميركية (ساعتان و19 دقيقة و44 ثانية).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توافق بين مصر واليونان وقبرص بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا
ليبيا
بالأرقام.. تعرف على «دور المال» في الانتخابات الأميركية
دولى
مفقودون في تركيا يعودون إلى الظهور.. و«العفو الدولية» تدعو إلى «تحقيق سريع»
دولى
منتخب ليبيا يتقدم مركزين عالميا في تصنيف «فيفا»
رياضة محلية
مساعد وزير الخارجية الأميركي: روسيا تنشر «عسكريين نظاميين» بأعداد لافتة في ليبيا
ليبيا
كاركاتير خيري - كرسي السلطة والوطن!
كاريكاتير
المسماري: مقاتلات سلاح الجو استهدفت «ميليشيات تابعة للوفاق» اقتحمت حقل الفيل
ليبيا
الحكومة السودانية تلغي قانونا «انتهك» حقوق النساء لسنوات طويلة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل مصطفى محمود المستيري، فنان الزمن الجميل
ثقافة وفن
في مثل هذا اليوم رحل العصامي الاستاذ محمد بن مسعود فشيكة
ثقافة وفن
زلزال عنيف يضرب اليونان ويشعر به سكان بنغازي والجبل الأخضر
ليبيا
600 رجل إطفاء يفشلون في إخماد حريق في كاليفورنيا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 أشياء تحافظ على صحة الرجل