«داعش» يتبنى حادث مقتل 13 جنديا فرنسيا في مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 10:29 صباحا
وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في مالي، 27 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن حادث تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين الذي أودى بحياة 13 جنديا فرنسيا في مالي، عبر إجباره واحدة من المروحيتين على التراجع بسبب كمين.

ووقع الحادث الإثنين الماضي خلال عملية عسكرية ليلية ضدّ إرهابيين في جنوب مالي. واصطدمت المروحيتان خلال محاولتهما مساندة قوة خاصة من المظليين على الأرض، وفق «فرانس برس».

وكان الجيش الفرنسي ذكر أن الجنود على متن المروحيتين طلبوا لمساندة قوة خاصة للمظليين كانت تقاتل أعداء في قطاع تشن فيه قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين، ومساندة العمليات ضد الجماعات المسلحة بما فيها تنظيم «داعش».

وعثر على الصندوقي الأسودين للمروحيتين ويتم تحليلهما حاليا.

وفي بيان نشر على قنواته على تطبيق «تلغرام»، أكد التنظيم الإرهابي أنه نصب كمينا لقافلة جنود فرنسيين في منطقة ميناكا واندلعت اشتباكات.

وقال التنظيم في بيانه إن «جنود الخلافة كمنوا لرتل آليات يقل عناصر من الجيش الفرنسي الصليبي قرب قرية إنديلمان بمنطقة ميناكا الاثنين (...) حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة فهلك واصيب عدد من العناصر».

وأضاف أنه عند محاولة الجنود «النزول من إحدى طائراتهم المروحية للهبوط في موقع الكمين لمؤازرة جنودهم، استهدفها جنود الخلافة بالأسلحة المتوسطة، ما اضطرها للانسحاب فاصطدمت (...) بمروحية أخرى ما أدى إلى هلاك 13 جنديا فرنسيا».

وهذه أكبر حصيلة لخسائر بشرية تتكبدها القوات الفرنسية منذ بداية انتشارها في الساحل عام 2013 وإحدى أكبر خسائرهم منذ تفجير مقر دراكار في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن 58 قتيلا.

وبحصيلة هذا الحادث، يرتفع إلى 41 عدد الجنود الفرنسيين الذين قُتلوا في منطقة الساحل منذ بدء التدخل الفرنسي عام 2013 مع عملية سيرفال، بحسب تعداد أُجري انطلاقا من أرقام نشرتها رئاسة الأركان.

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