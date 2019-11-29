زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار قاذفة صواريخ «ضخمة»

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضوره تجربة إطلاق صاروخ، 29 نوفمبر 2019، (ا ف ب)

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار جديد لـ«قاذفة صواريخ ضخمة»، حسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن كوريا الجنوبية أعلنت أن بيونغ يانغ أطلقت الخميس في عيد الشكر، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة «قذيفتين لم تحدد طبيعتهما». وجاء ذلك بينما ما زالت المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، في مأزق. ورأى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إطلاق القذيفتين يشكل «تحديا جديا» للأسرة الدولية.

ونشرت الوكالة صورا للزعيم الكوري الشمالي بمعطف أسود ومبتسما، وهو يحضر هذا الاختبار ويحييه الجنود. وفي صورة أخرى تظهر إحدى القذيفتين بعد إطلاقها في السماء السوداء وسط لهب مصدره نظام إطلاق مثبت على شاحنة تقل أربع مدفعيات.

الاختبار الأخير

وقالت الوكالة إن هذا الاختبار هدفه تقييم القدرات القتالية للمنظومة، موضحة أنه «أثبت التفوق العسكري والتقني لمنظومة الأسلحة وإمكانية الاعتماد عليه».

وتوحي هذه الصيغة بأن الاختبار يشكل تقدما عن التجربة التي جرت في سبتمبر، وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية بعدها أنه ما زال يجب اختبار بعض النقاط فيها. وأوضحت الوكالة أن كيم أكد ضرورة «تطوير الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي من أجل الجيش هذه السنة».

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وذكرت كبيرة المحللين في موقع «إن كي نيوز» الإلكتروني الأميركي، ريتشيل مينيونغ لي أن اللغة التي استخدمتها وكالة الأنباء توحي أيضا بأن هذا الاختبار «يمكن أن يكون الأخير» لقاذفة كبيرة جدا لصواريخ متعددة الفوهات.

وأضافت المحللة في الموقع المتمركز في سيول ويتخصص بنشر معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية أن «بيونغ يانغ تملك كمية كافية من الأسلحة للقيام باختبارات هذه السنة وحتى في 2020 إذا رغبت في ذلك». وهو رابع اختبار لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات ذات الحجم الكبير منذ أغسطس الماضي.