إيران: الاتفاق النووي «لا يسمح للأوروبيين باللجوء إلى آلية حل الخلافات»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 03:58 مساء

أعلنت إيران الخميس أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم العام 2015 لا يمكنها اللجوء إلى آلية حل الخلافات الواردة فيه والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

ووفق «فرانس برس»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: «الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء إلى هذه الآلية» في ظل إجراءات إيران «المشروعة لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الإجراءات غير القانونية والأحادية من جانب الولايات المتحدة» كما نقلت وكالة الأنباء شبه الرسمية (إيسنا).

التصريحات الإيرانية جاءت غداة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وأثار فيها احتمال تفعيل الآلية المشار إليها.

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