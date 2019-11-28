الرئيس الفرنسي: من المهم أن يجري حلف شمال الأطلسي محادثات مع روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بباريس: «من المهم أن يجري حلف شمال الأطلسي (الناتو) محادثات شاقة وواضحة مع روسيا».

وجاء لقاء إيمانويل ماكرون الخميس في الإليزيه مع ينس ستولتنبرغ لتبديد «الخلافات» بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التي تحدث فيها عن «موت دماغي» للحلف الذي يجتمع الأسبوع المقبل في لندن.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيستقبل المسؤول النرويجي لـ«التحضير لقمة الحلف وضمان نجاحها».

ويُدلي الرجلان إثر اجتماعهما الذي يُتوقع أن يستمر لنحو ساعة، بتصريحات للصحافة يرتقب أن تكون محل متابعة دقيقة بعد أن أثارت التصريحات السابقة لماكرون القلق لدى الدول الـ29 الأعضاء في الحلف.

وأعلن ماكرون في 7 نوفمبر أن الحلف الأطلسي في حالة «موت دماغي»، في مقابلة نشرتها مجلة «ذي إيكونوميست»، وأدلى بهذا التصريح تعقيبا على قرار دولتين في الحلف هنا الولايات المتحدة وتركيا، الأولى لسحب قواتها من سورية دون إبلاغ الحلفاء والثانية لشن هجومها العسكري على القوات الكردية في شمال شرق سورية المدعومة من القوات الغربية المناهضة للمتطرفين.

وقال: «ليس هناك أي تنسيق لقرار الولايات المتحدة الإستراتيجي مع شركائها في الحلف الأطلسي، ونشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة مصالحنا فيها على المحك، من دون تنسيق»، وانتقدت واشنطن وأنقرة هذا التصريح وكذلك ألمانيا وبريطانيا ودول من أوروبا الشرقية.

وقال ستولتنبرغ إنه يأتي للقاء ماكرون «ليفهم بشكل أفضل رسالته والأسباب الكامنة وراء» انتقاداته، مضيفًا: «عندما تكون لدينا خلافات، الأفضل هو التحدث عنها».

صدمة كهربائية

وذكر الإليزيه أن المباحثات بين الرجلين ستتعلق بـ«أفضل طريقة بالتطرق خلال القمة إلى الرهانات الرئيسية للنقاش الحالي حول الحلف الأطلسي: ترسيخ وحدة الحلف وتنسيق أعمال الحلفاء واحترام التعهدات الأساسية لمعاهدة واشنطن (المؤسسة للحلف) وتحمل الأوروبيين مسؤولياتهم داخل الحلف».

ومن المتوقع أن يلتقي ماكرون قادةً آخرين قبل القمة، وفقًا للرئاسة. كما سيعقد اجتماعات ثنائية لدى وصوله إلى لندن حيث سيكون الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والتركي رجب طيب إردوغان أيضا حاضرين.

ودافعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء عن الحلف الأطلسي الذي يضمن «الحرية والسلام» منذ 70 عاما بفضل «أصدقائنا الأميركيين». وأضافت أمام النواب الألمان: «لا يمكن لأوروبا أن تدافع عن نفسها حاليا منفردة»، و«من المهم أن نتحمل المزيد من المسؤوليات».

وسعيا للتهدئة اقترحت باريس وبرلين في 20 من الجاري وضع لجنة خبراء لتعزيز العملية السياسية داخل الحلف. من جهتها أكدت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أنه «ليس هناك منافسة» بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي بل «يتمم الواحد الآخر».

وفي باريس تم التأكيد أن استنتاج ماكرون «يؤيده» كثيرون وأن النقاش أطلق لـ«جعل الأوروبيين يتحملون مسؤولية أكبر»، وقال مصدر دبلوماسي: «ما أثار ردود فعل هو خصوصا أسلوب وشكل تصريحات الرئيس الفرنسي الذي سعى لإحداث صدمة كهربائية».

لكن خورخيه بنيتيز الخبير في شؤون الحلف لدى «أتلانتيك كاونسل» قال إن مبادرة ماكرون «تأتي بنتيجة عكسية». وتابع: «عليه الدعوة لأوروبا أقوى ضمن حلف أطلسي أقوى» بدلا من «التضحية بوحدة الحلف للحلم البعيد بأوروبا مستقلة تقودها فرنسا».