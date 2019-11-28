السلطات الإيرانية توقف 8 أشخاص على صلة بـ«سي آي أيه» خلال التظاهرات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 نوفمبر 2019, 09:34 صباحا
متظاهرون إيرانيون يغلقون طريقًا خلال تظاهرة ضد رفع أسعار البنزين في شيراز، 16 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

اعتقلت السلطات الإيرانية ثمانية أشخاص على صلة بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي أيه»، خلال التظاهرات التي اندلعت في أنحاء البلاد ضد قرار رفع أسعار الوقود، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلنت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية الأربعاء: «اعتقال عدد من العناصر المرتبطة بجهاز الاستخبارات الأميركي»، وفق «فرانس برس».

ونقلت عن المسؤول، إن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر».

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