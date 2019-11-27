الحكم بالإعدام على «متطرفين إسلاميين» قتلوا 18 أجنبيا في بنغلادش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 11:32 صباحا
الشرطة تقتاد متهمين في قضية الهجوم على مقهى في دكا، إلى المحكمة، 27 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

قضت محكمة بنغلادشية، اليوم الأربعاء، بإعدام سبعة «متطرفين إسلاميين» لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا خلال العام 2016، الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم 18 أجنبيا، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

واعتبرت المحكمة أن هدف المتطرفين كان زعزعة استقرار الدولة ذات الغالبية المسلمة، البالغ عدد سكانها 168 مليون نسمة، وتحويلها ملاذا للمتطرفين.

وقال المدعي العام للصحفيين إن «سبعة من المتهمين دينوا وحكم عليهم بالإعدام. وتمت تبرئة أحد المتهمين».

وفي الهجوم الذي وقع في يوليو 2016 قام شبان مسلحون ببنادق هجومية وسواطير بمحاصرة المقهى الواقع في حي غولشان الراقي في دكا.

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