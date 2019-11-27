العثور على الصندوقين الأسودين لأكبر حادث يخلف ضحايا في الجيش الفرنسي

جانب من توجيه التحية في مدينة بو الفرنسية للجنود الذين قتلوا في مالي، 26 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن ناطق عسكري فرنسي العثور على الصندوقين الأسودين لمروحيتين وقع بينهما حادث اصطدام في مالي مساء الإثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا.

وقال الناطق الكولونيل فريدريك باربري، في تصريحات نقلتها «فرانس برس» اليوم الأربعاء، إنه تم «العثور على الصندوقين الأسودين للمروحيتين، وسيتم تسليمهما للسلطات المعنية للتحليل».

ووقع الحادث في ساعة متأخرة، الإثنين، خلال عملية ضد «الجهاديين» في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر. وهذه أكبر حصيلة ضحايا في صفوف الجيش الفرنسي في حادث واحد، في نحو أربعة عقود.

وكانت ثلاث مروحيات وسرب من طائرات الميراج قد وصلت، الإثنين، لتقديم الدعم لسلاح البر الذي كان ينفذ عمليات ضد «المتطرفين الإسلاميين».

وبعد وقت قصير على اشتباك الجنود مع المتمردين الذين فروا على دراجات نارية وفي شاحنة «بيك-أب»، تصادمت مروحية هجومية من طراز «تيغر» بمروحية نقل عسكرية من طراز «كوغر»، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا هم جميع من كانوا على متنهما.

وقال باربري إن التحقيقات لم تستبعد أي فرضية. وأكد أن ظروف الطيران وقت التصادم كانت «في غاية الصعوبة» بسبب ظلام الليل وغياب ضوء القمر.

وأضاف أن الطيارين استخدموا مناظر الرؤية الليلية التي تكثف الضوء المتبقي في غياب القمر، وعند انعدام الضوء الصناعي مثل ما هو في المدن، كما هي الحالة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن جثامين الجنود ستعاد إلى فرنسا.

ويرفع ذلك الحادث عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ تدخل باريس لمكافحة «الجهاديين» في مالي العام 2013، إلى 41 قتيلا.