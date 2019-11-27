العثور على الصندوقين الأسودين لأكبر حادث يخلف ضحايا في الجيش الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 نوفمبر 2019, 10:40 صباحا
جانب من توجيه التحية في مدينة بو الفرنسية للجنود الذين قتلوا في مالي، 26 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن ناطق عسكري فرنسي العثور على الصندوقين الأسودين لمروحيتين وقع بينهما حادث اصطدام في مالي مساء الإثنين الماضي، مما أسفر عن مقتل 13 جنديا.

وقال الناطق الكولونيل فريدريك باربري، في تصريحات نقلتها «فرانس برس» اليوم الأربعاء، إنه تم «العثور على الصندوقين الأسودين للمروحيتين، وسيتم تسليمهما للسلطات المعنية للتحليل».

ووقع الحادث في ساعة متأخرة، الإثنين، خلال عملية ضد «الجهاديين» في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر. وهذه أكبر حصيلة ضحايا في صفوف الجيش الفرنسي في حادث واحد، في نحو أربعة عقود.

وكانت ثلاث مروحيات وسرب من طائرات الميراج قد وصلت، الإثنين، لتقديم الدعم لسلاح البر الذي كان ينفذ عمليات ضد «المتطرفين الإسلاميين».

وبعد وقت قصير على اشتباك الجنود مع المتمردين الذين فروا على دراجات نارية وفي شاحنة «بيك-أب»، تصادمت مروحية هجومية من طراز «تيغر» بمروحية نقل عسكرية من طراز «كوغر»، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا هم جميع من كانوا على متنهما.

وقال باربري إن التحقيقات لم تستبعد أي فرضية. وأكد أن ظروف الطيران وقت التصادم كانت «في غاية الصعوبة» بسبب ظلام الليل وغياب ضوء القمر.

وأضاف أن الطيارين استخدموا مناظر الرؤية الليلية التي تكثف الضوء المتبقي في غياب القمر، وعند انعدام الضوء الصناعي مثل ما هو في المدن، كما هي الحالة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن جثامين الجنود ستعاد إلى فرنسا.

ويرفع ذلك الحادث عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل منذ تدخل باريس لمكافحة «الجهاديين» في مالي العام 2013، إلى 41 قتيلا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحي «داعش» بشأن مذابح اليزيديين
عربى
ترشيح ثلاث نساء بينهن يمنية للفوز بـ«نوبل» حقوق الإنسان.. «كشفت سجونا سرية»
دولى
خلال لقاء مع حفتر.. وفد أميركي يتهم روسيا بـ«استغلال» الصراع في ليبيا
ليبيا
خطة فرنسية لوقف العنف ضد النساء.. مقتل 117 امرأة خلال 2019
دولى
خبير ليبي: التوجه للطاقة المتجددة ليس حلا عمليا لأزمة الكهرباء
ليبيا
تيلور سويفت تفوز بـ6 بحفل جوائز الموسيقى الأميركية
ثقافة وفن
انقلاب سفينة شحن على متنها 14600 رأس غنم
منوعات
السودانيات.. شاركن في إطاحة البشير ويطلبن التخلص من عقوبة الجلد وقيود السلطة
عربى
باشاغا يأمر الأجهزة الأمنية بالقبض على «المنسق العام بين أنصار الشريعة وداعش»
ليبيا
شاهد بمحاكمة «إس. إن. سي. لافالين»: الرشاوى كانت صكا للاستثمار الأجنبي في ليبيا
ليبيا
البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: 10 نصائح لغسيل سيارتك