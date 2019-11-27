بوتغيغ ثانيا في سباق المرشحين الديمقراطيين لرئاسة أميركا

المرشح الديموقراطي بيت بوتغيغ، نوفمبر 2019. (فرانس برس).

تقدم بيت بوتغيغ إلى المركز الثاني في سباق المرشحين الديمقراطيين الطامحين للفوز بالترشح عن حزبهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب استطلاع نشر أمس الثلاثاء، أظهرت نتائجه تراجع التأييد لإليزابيث وارن على خلفية رفض جزء كبير من مناصري الحزب اقتراحها للرعاية الصحية الشاملة.

وقفزت شعبية رئيس بلدية مدينة ساوث-بند في ولاية إنديانا الذي يجاهر بمثليته، مما وضعه في المركز الثاني في السباق خلف المتصدر جو بايدن، متقدما على المرشحين الليبراليين وارن، وبيرني ساندرز، وفق آخر استطلاع لجامعة «كوينيبياك»، حسب «فرانس برس».

ووفق الاستطلاع، يتصدّر بايدن السباق مع نسبة تأييد تبلغ 24% في صفوف الناخبين الديمقراطيين والمستقلين الذين يميلون للحزب، معززا شعبيته بثلاث نقاط مئوية، وذلك بعدما كان استطلاع سابق أجرته الجامعة في 24 أكتوبر الماضي، أظهر تصدر وارن للسباق وحلول بايدن ثانيا.

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وفي غضون شهر واحد، ارتفعت شعبية بوتغيغ من 10% إلى 16%، فيما انهار التأييد لوارن إلى النصف من 28% إلى 14%، كما تراجعت شعبية ساندرز ثلاث نقاط مئوية إلى 13%.

وأظهر الاستطلاع الرامي إلى معرفة هوية المرشح الذي يريده الديمقراطيون لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الاستحقاق الرئاسي المقرر في نوفمبر 2020، حلولَ الملياردير مايكل بلومبرغ، الرئيس السابق لبلدية نيويورك الذي أطلق حملته مؤخرا، في المرتبة الخامسة مع نسبة تأييد تبلغ 3%.

ويأتي استطلاع جامعة «كوينيبياك» الذي شمل 1355 شخصا، قبل بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، حيث تصدّر بوتغيغ نوايا التصويت.

انهيار شعبية وارن

وتشكل هذه الأرقام نكسة لوارن التي تزايدت شعبيتها في الأشهر الأخيرة، قبل أن تنهار مؤخرا على خلفية رفض اقتراحها للرعاية الصحية للجميع «ميديكير فور أول» الذي يلغي التأمين الصحي الخاص.

وقال محلل استطلاعات جامعة «كوينيبياك» تيم مالوني إن بوتغيغ وصل على ما يبدو إلى ثلاثي المقدمة على حساب وارن التي تراجعت إثر تعرضها لانتقادات حادة لآرائها اليسارية المتطرفة حول الرعاية الصحية وغيرها.

ويعارض بايدن وبوتغيغ اقتراح وارن للرعاية الصحية الشاملة، ويقترحان بدلا منه توسيع التغطية الصحية من دون وضع حد للتأمين الصحي الخاص.

ولا يلقى اقتراح وارن تأييدا في صفوف الناخبين الأميركيين، وبحسب «كوينيبياك» يعتبره 36% جيدا فيما يعتبره 52% سيئا، علما بأن نسبة تأييد البرنامج الصحي لوارن كانت قد بلغت في مارس الماضي 43% مقابل 45%.

وعلى الرغم من نتائج هذا الاستطلاع، لا يزال بوتغيغ في المركز الرابع في إجمالي الاستطلاعات التي يتولى تجميعها مركز «ريلكليربوليتيكس»، خلف بايدن المتصدر وساندرز الثاني ووارن الثالثة.