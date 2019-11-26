فرنسا: حل أزمة الجزائر يكمن في «حوار ديمقراطي» و«احترام الحريات»

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، أن الحل في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج منذ فبراير 2019، يكمن في «حوار ديمقراطي» و«احترام الحريات».

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «بروفانس» المحلية إن «الحل يكمن في حوار ديمقراطي يتيح للجميع التعبير عن آرائهم بلا خوف وأن تحترم حريات التعبير والديانة والصحافة والتظاهر بشكل تام»، وفق «فرانس برس».

ويتظاهر محتجون في الجزائر أسبوعيا منذ 22 فبراير للمطالبة برحيل النظام، الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في 1962. واستمرت حركة الاحتجاح حتى بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل 2019، مطالبة برحيل كل رموز نظامه.

وعبر المحتجون عن رفضهم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، معتبرين أن تنظيمها من السلطات القائمة لا يوفر الشفافية المطلوبة.

وعند سؤاله عن «شروط الانتقال» السياسي في الجزائر، قال لودريان إنه «يعود إلى الجزائريين، الذين أثبوا نضجا مثاليا، أمر تحديدها»، مؤكدا أن «الأمر الوحيد الذي ترغب فيه فرنسا هو أن يجد الجزائريون معا درب الانتقال الديمقراطي».