الإفراج عن فرنسي مخطوف في المكسيك

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 10:44 صباحا
دورية للشرطة المكسيكية بحثا عن المخطوفين في تولوكا في 25 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

أعلن مسؤولان مكسيكيان الإفراج عن فرنسي ومكسيكي خُطفا الأحد الماضي أثناء تجولهما في متنزه في وسط المكسيك.

وأفاد شهود عيان في وقت سابق بأن الفرنسي فريديريك ميشال والمكسيكي أليخاندرو ساندي كانا يجوبان المتنزه حول جبل بركان نيفادو دي تولوكا على متن عربتين صغيرتين رباعيتي الدفع عندما نصب لهما مجهولون كمينا وخطفوهما.

وأكد مسؤول في الحكومة المكسيكية لـ«فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته، الإفراج عن كل من الفرنسي والمكسيكي. كما أكد مصدر آخر في وحدة مكافحة الخطف، اليوم الثلاثاء، هذه المعلومات، طالبا بدوره عدم كشف هويته.

وجاء إعلان الإفراج عن المخطوفين فور كشف وزير الأمن المكسيكي، ألفونسو دوراسو، أنباء عن أن الخاطفين طلبوا فدية.

وأطلقت الشرطة وعناصر الحرس الوطني عملية بحث في محيط الجبل البركاني في المتنزه الواقع على بعد نحو 50 كيلومترا إلى شمال شرق مكسيكو، والذي يستقطب أعدادا كبيرة من رواد التسلّق والتخييم.

وازدادت في المكسيك خلال العام الجاري عمليات الخطف التي طاولت نحو 1700 شخص بين يناير وأكتوبر، بحسب المنظمة المدنية المحلية «ألتو سيكويسترو»، أي بارتفاع نسبته 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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