وزير الطاقة الأميركي يصف ترامب بـ«المختار من الله»

دونالد ترامب متحدثا إلى الصحفيين من البيت الأبيض، 21 أغسطس 2019. (فرانس برس)

قال وزير الطاقة الأميركي، ريك بيري، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اختاره الله، مثل سلفه الديمقراطي السابق باراك أوباما، وذلك في وقت يخوض الرئيس صراعا للبقاء في السلطة ضد إجراءات عزل تأمل في الإطاحة به.

وأوضح بيري في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، «هل تعرفون باراك أوباما لم يكن ليصبح رئيسا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب»، حسب «فرانس برس».

وكان ترامب وصف نفسه في مؤتمر صحفي بأنه «مختار من الله لخوض حرب تجارية مع الصين»، غير أنه عاد وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

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وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري، وقال إنه أوضح لترامب «أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت إذا كنت مسيحيا مؤمنا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم».

عزل ترامب

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رد خلال زيارة لإسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير للمساعدة في إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني، وقال «كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن».

وورد اسم بيري مرارا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب على خلفية ما يصفه الحزب الديمقراطي الأميركي بـ«الابتزاز السياسي» لأوكرانيا، إلا أنه رأى في المقابلة نفسها أن الرئيس الأميركي سيخرج من القضية دون أن تتم إقالته؛ لأنه «فرد استثنائي».

ويسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب سعى إلى ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى البيت الأبيض، بحصوله على تعهد من كييف بفتح تحقيق بحق نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ونجله هانتر، الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية. ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بين ترامب وزيلنسكي.

وكان ترامب أعلن في أكتوبر رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدا «بالعمل المميز» الذي قام به، ومع ذلك لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. فقد وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016 خصمه ترامب في 2015 بأنه «سرطان للتيار المحافظ».