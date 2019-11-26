بكين تستدعي السفير الأميركي بسبب هونغ كونغ

أحد المتظاهرين المتحصنين داخل حرم جامعة البوليتكنيك في هونغ كونغ، في 20 نوفمبر 2019. (فرانس برس)

استدعت الخارجية الصينية، السفير الأميركي في بكين، للاحتجاج على تصويتٍ في الكونغرس الأميركي داعم للمعسكر المؤيد الديمقراطية في هونغ كونغ.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن نائب وزير الخارجية الصيني، تشينغ زيغوانغ، استدعى أمس الإثنين، سفير الولايات المتحدة تيري برانستاد، لإبلاغه «احتجاجا قويا»، حسب «فرانس برس».

وتبنى الكونغرس الأميركي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديمقراطية في هونغ كونغ، وهو ما تراه بكين «تدخل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين» و«يدعم السلوك الإجرامي والعنيف للقوات المعادية للصين التي تسبب المشكلات في هونغ كونغ».

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وأقر مجلس النواب الأميركي مشروع القانون، على الرغم من تحذيرات من الصين التي رفضت بغضب توجيه الانتقادات لها في تعاطيها مع هونغ كونغ، ولا يزال المشروع ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونا.