الصليب الأحمر يحذر من تفشي حمى الضنك في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 09:29 مساء

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين عن قلقها إزاء ورود تقارير عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا.

وفي حين أكد مسؤولون أمميون مؤخرا تراجع حدة الحرب، لا يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أعلن روبير مارديني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن «قلق بالغ» إزاء «تقارير أفادت مؤخرا عن تفشي حمى الضنك والكوليرا» في اليمن. وأوضح أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

وقال مارديني إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا. وتابع مارديني «إن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا».

وتنتقل حمى الضنك بشكل أساسي عبر البعوض المتكاثر في المياه الراكدة. ومنذ عام 2015 أوقعت الحرب في اليمن عشرات آلاف القتلى غالبيتهم من المدنيين، وفق منظمات الإغاثة، وقد تسببت بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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