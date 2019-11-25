البرلمان البريطاني يعود للانعقاد 17 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 نوفمبر 2019, 06:56 مساء

قالت الحكومة البريطانية الإثنين إن البرلمان سيعود للانعقاد يوم 17 ديسمبر بعد الانتخابات العامة، وإذا ظل بوريس جونسون رئيسا للوزراء فإن الحكومة تعتزم عرض أجندتها التشريعية يوم 19 من الشهر نفسه.

وذكر بيان أرسله مكتب حكومة جونسون بالبريد الإلكتروني أنه إذا تقرر تغيير الحكومة بعد انتخابات 12 الأول فإن هذه الخطط قد تختلف، بحسب «فرانس برس».

جونسون يكشف برنامج المحافظين الانتخابي والأولوية لـ«بريكست»

وتجري بريطانيا انتخابات قبل الموعد بثلاث سنوات بسبب وصول البرلمان إلى طريق مسدود فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إذ أنه غير قادر على الاتفاق على طريقة الخروج من التكتل أو حتى تحديد ما إذا كان ينبغي أن تنفصل بريطانيا.

ويتقدم حزب المحافظين بزعامة جونسون على حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، لكن ما زال أمام الحملة الانتخابية أكثر من أسبوعين. وتسلط خطة التحرك السريع إلى «خطاب الملكة»، الذي تفتتح فيه الملكة إليزابيث رسميا البرلمان وتعرض خطط الحكومة التشريعية، الضوء على الرسالة الأساسية لحملة جونسون وهي رغبته في التعامل مع البريكست في أسرع وقت ممكن.

أول مناظرة بين جونسون وكوربن في إطار الانتخابات البريطانية

وتعهد جونسون بأن يقدم للبرلمان قبل عيد الميلاد التشريع المطلوب لتنفيذ اتفاق بريكست الذي اتفق عليه بالفعل مع بروكسل.

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