تحقق أسترالي في عملية صينية للتسلل إلى البرلمان عبر «نائب جاسوس»

وصفت أستراليا الاثنين اتهامات يحقق فيها جهاز استخباراتها ونفتها بكين بالـ«مقلقة»، بشأن عملية صينية مفترضة لانتخاب رجل أعمال نائبا في البرلمان الفدرالي بغية تحويله إلى جاسوس.

واعتبر رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون أن الاتهامات المتعلقة باحد عناصر حزبه الليبرالي بو تجاو الذي عُثر عليه ميتاً في مارس في غرفة فندق صغير، «مقلقة ومزعجة للغاية»، بحسب «فرانس برس».

وصرّح موريسون للصحافة «أستراليا ليست ساذجة امام التهديدات التي تواجهها»، وأفادت معلومات كُشفت الأحد خلال برنامج «60 دقيقة» على شبكة «ناين» أن عملاء صينيين عرضوا على رجل الأعمال بو تجاو الذي يحمل الجنسيتين الصينية والأسترالية، مبلغاً قدره مليون دولار أسترالي (616 مليون يورو) للترشح في ملبورن الى الانتخابات الفدرالية.

ووفق المعلومات، فإن تاجر السيارات البالغ 32 عاماً والمتخصص في السيارات الفخمة، قال قبل وفاته لجهاز الاستخبارات الأسترالي إنه تم التواصل معه بهدف التجسس.

وأكد رئيس جهاز الاستخبارات مايك بورغس في بيان مساء الأحد، أن الجهاز كان «على علم بالقضية» و«يحقق بشكل نشط». ولم يرغب بورغس في التعليق على موت تجاو بسبب التحقيق الجاري واكتفى بالقول «الأنشطة العدائية التي تقوم بها أجهزة استخبارات أجنبية مستمرة وتشكل تهديدا لبلدنا وأمنه».

سوريالية

ولم يتسنّ للشرطة تحديد ظروف وفاة تجاو. ووصف رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الأسترالي النائب أندرو هاستي هذه الحلقة الجديد من أعمال التجسس المفترضة بأنها «سوريالية» وجديرة بأن تتحول إلى كتاب «رواية عن التجسس».

وقال خلال برنامج «60 دقيقة» إن «المسألة ليست فقط مسألة مال مقابل خدمات إنما هي أيضاً محاولة مدعومة من دولة بهدف التسلل إلى برلماننا عبر استخدام مواطن أسترالي وإدارته كعميل لنفوذ أجنبي في نظامنا الديموقراطي».

ونفى الناطق باسم وزراة الخارجية الصينية غينغ شوانغ ذلك متهماً «بعض السياسيين والمنظمات ووسائل الإعلام في أستراليا» بـ«اختلاق ما يسمّى قضايا تجسس صيني». وقال الناطق الصيني أمام صحافيين إن البعض في أستراليا «بلغوا نقطة بحيث يشعرون بالذعر إزاء أقلّ حركة ويرون تهديدات في كل مكان» لكن «الأكاذيب تبقى في نهاية المطاف مجرّد أكاذيب».

وتأتي هذه المعلومات الجديدة بعد بضعة أيام من تصريحات أدلى بها جاسوس صيني سابق مفترض للصحافة الأسترالية بشأن أساليب تسلل مفترضة للصين في هونغ كونع وتايوان وأستراليا. وكشف هذا الجاسوس الذي عُرّف عنه باسم وانغ ليكيانغ، لجهاز الاستخبارات الأسترالي هويات مسؤولين كبار في الاستخبارات العسكرية الصينية في هونغ كونغ وتفاصيل حول طرق عملهم، بحسب وسائل إعلام أسترالية.

وأكدت الشرطة الصينية السبت أن وانغ ليكيانغ متهم بالاحتيال وفارّ من العدالة، وتكثر الدعوات في أستراليا لمنحه اللجوء السياسي. والأسبوع الماضي، اتهم الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلي الأسترالي دانكن لويس الذي استقال في سبتمبر، الصين بأنها تسعى إلى «السيطرة» على أوساط سياسية في أستراليا من خلال حملة «تجسس وتدخل».

ويُشتبه أيضاً بأن تكون الصين وراء تدخلات كبيرة في الأنظمة الإلكترونية للبرلمان الأسترالي ولجامعة مرتبطة بالحكومة وبالأجهزة الأمنية. وسبق أن نفت بكين بشدة الاتهامات بالتدخل بشكل غير قانون في الشؤون الأسترالية.