«الشرطة الأوروبية» تعطل خوادم إنترنت لتنظيم «داعش»

ذكرت وكالة «بلجا» للأنباء الإثنين أن ممثلي الادعاء العام في بلجيكا عطلوا العديد من خوادم الإنترنت التي يستخدمها تنظيم «داعش»، وأغلقوا عددا كبيرا من الحسابات والمواقع الإلكترونية التي تديرها ذراعه الإخبارية في عملية قادتها وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول».

وقالت «يوروبول» إنها ستعلن تفاصيل العملية في مؤتمر صحفي الإثنين. ونقلت «بلجا» عن إريك فان دير سيبت المتحدث باسم الادعاء العام قوله «تمكنا من غلق عدد كبير من الحسابات وسلسلة مواقع إلكترونية»، بحسب «رويترز».

وقالت «يوروبول» في بيان إنها عملت مع تسع من أكبر منصات الإنترنت للتصدي لعمليات الدعاية لتنظيم «داعش»، منها «جوجل» و«تويتر» و«إنستجرام» و«تليجرام». وذكرت «يوروبول» على موقعها الإلكتروني أنها فحصت «فيديوهات دعائية وإصدارات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم الإرهاب والتطرف العنيف» على مدى يومين خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن «تليجرام كان منصة الخدمة الإلكترونية» التي وجدت بها معظم المواد المخالفة للقوانين. وقالت «نتيجة لذلك، تم حذف قطاع كبير من اللاعبين الأساسيين داخل شبكة تنظيم داعش على تليجرام من على المنصة». وأشادت «يوروبول» بالمساعدة التي قدمتها تليجرام وقالت إن الشركة تساعدها «في اجتثاث ... المحتوى الشرير».