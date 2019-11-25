29 قتيلا في تحطم طائرة ركاب بالكونغو الديمقراطية

الدخان ينبعث من موقع تحطم طائرة بمدينة غوما في الكونغو الديموقراطية، 24 نوفمبر 2019. (فرانس برس).

ارتفعت حصيلة تحطم طائرة ركاب صغيرة في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 29 قتيلا على الأقل.

وتم نقل ناج من ضمن 19 شخصا كانوا يستقلون الطائرة (17 راكبا إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم) إلى المستشفى بالإضافة إلى 16 آخرين كانوا في مكان الحادث الذي وقع أمس الأحد، حسب ما أعلنت حكومة شمال كيفو الإقليمية، التي قالت في بيان: «في هذه المرحلة، تم العثور على 29 جثة وسط الركام»، وفق «فرانس برس».

وكانت الطائرة من طراز «دورنييه-228» التابعة لشركة «بزي بي» متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما اصطدمت بمنزلين في منطقة سكنية قرب المطار، على ما أوضح نائب وزير النقل جاك كيبويا.

وأظهرت صور من مكان التحطم أعمدة دخان أسود وألسنة لهب تنبعث من الطائرة المنكوبة، فيما حاول سكان سكب المياه عليها لإطفائها. كما أظهر فيديو قمرة القيادة والنيران مشتعلة بها بعد أن اصطدمت بحائط المنزل.

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز انتونوف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.

وفي 11 أكتوبر الماضي، فقدت طائرة شحن تؤمن الجانب اللوجستي في رحلة لرئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي في شرق البلاد، وعلى متنها ثمانية أشخاص.