الرئيس التركي يزور قطر لإجراء محادثات حول الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:55 مساء

يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قطر الإثنين لإجراء محادثات تتركز على قضايا الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية الأحد.

وجاء في بيان الرئاسة انه سيتم خلال المحادثات «بحث السبل لزيادة التعاون بين تركيا وقطر في جميع المجالات وسيتم كذلك تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية الدولية»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن إردوغان سيحضر الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وكان أمير قطر أول زعيم يتصل بأردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وأيدت الدوحة أنقرة في هجومها العسكري ضد المقاتلين السوريين الأكراد في 9 أكتوبر، بينما دانته دول عربية بينها السعودية ووصفته بـ«العدوان» التركي.

وشهدت العلاقة المتنامية بين البلدين تزايد الوجود العسكري التركي في قطر، بينما وعدت الدوحة بتقديم الدعم الاقتصادي لأنقرة خلال أزمة العملة في العام الماضي، وتدهورت العلاقات بين السعودية وأنقرة بشكل كبير بعد مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018.

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