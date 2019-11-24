آلاف المتظاهرين في بروكسل ضد العنف بحق النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 07:36 مساء
تظاهرة في بروكسل ضد العنف المسلط على امراة، 24 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

شارك نحو عشرة آلاف شخص، بحسب الشرطة، الأحد في بروكسل في تجمع كبير في اطار اليوم العالمي لمناهضة العنف بحق المرأة.

وبعد تكريم النساء اللواتي تعرضن للاغتيال في محطة القطار الرئيسية في العاصمة البلجيكية، تحركت المسيرة باتجاه قصر العدل حيث تم وضع احذية حمراء رمزا لضحايا جرائم قتل النساء، وفق «فرانس برس».

وكتب على لافتات رفعها رجال ونساء واطفال محتجون «كفى» و«لا نريد ضحية أخرى»، وذكرت لافتات اخرى عديدة بأسماء 22 ضحية لجرائم قتل نساء منذ بداية 2019 في بلجيكا، وفق «فرانس برس».

وأمام قصر العدل أحدث المحتجون جلبة ودقوا ناقوس انذار «للتصدي للصمت» الذي يلف مقتل هاتيك النساء. وقالت سيلين كودرون احدى منظمات التجمع الذي دعت اليه مئة جمعية «بلجيكا بلد معقد جدا مع عدة مستويات من السلطة الاتحادية والاقليمية والطائفية. وكل هذه المستويات تقوم باشياء صغيرة ضد العنف الذي يطاول النساء. لكن أول مطالبنا يتمثل في خطة وطنية».

واضافت «نريد خطة منسقة لتكون متناغمة ويمكن تخصيص ميزانية لها»، مشيرة الى أهمية الوقاية «على مستويات المجتمع كافة». وتابعت «أن معاقبة منفذي الجرائم أمر مهم، لكن ما نريده هو ألا يحدث عنف».

وبحسب ائتلاف «ميرابيل» غير الحكومي فقد ارتكبت 98 جريمة قتل بحق نساء منذ 2017 في بلجيكا منها «20 على الأقل» منذ بداية 2019 وهذه الارقام «تتجاوز معدل باقي الدول الأوروبية قياسا الى عدد السكان».

ولمناسبة اليوم العالمي ضد العنف بحق النساء تقدم حزبان سياسيان في بلجيكا (الحزب الاشتراكي وحزب التحدي) كلا على حدة بمشروع قانون لادراج جريمة قتل المراة ضمن القانون الجنائي، بحسب ما أوردت وكالة الانباء البلجيكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرية الأميركية تتحدى ترامب وتواصل إجراءات طرد «جندي داعش»
دولى
المشتبه في اغتيال صحفية تحقيقات «تهريب النفط الليبي» يطلب الحصانة للإدلاء ...
ليبيا
«داخلية الوفاق»: الحظر الجوي فوق طرابلس «جريمة» يعاقب عليها القانون الوطني ...
ليبيا
المسماري يعلن فرض «حظر جوي» فوق طرابلس
ليبيا
غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3500 في نصف ماراثون طرابلس