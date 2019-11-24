تحطم طائرة ركاب في الكونغو.. والعثور على 23 جثة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 01:45 مساء
موقع تحطم الطائرة في منطقة سكنية بغوما في الكونغو الديمقراطية، 24 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

تحطمت طائرة ركاب صغيرة، لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة جوما شرق الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنسق في خدمة الدفاع المدني، إنه «عُـثر على 23 جثة بعد ساعات من تحطم الطائرة».

من جهته، قال مكتب حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان، «إن الطائرة التابعة لشركة (بيزي بي) تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني»، وفق «روسيا اليوم».

ويعتقد أن حصيلة القتلى الحالية تتضمن كل من كانوا على متن الطائرة، بالإضافة لأشخاص كانوا في موقع تحطها. واستبعد المسؤول في مطار غوما ريتشارد مانغولوبا وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة من طراز «دورنييه-228» التابعة لشركة «بزي بي» متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.

وقال الموظف من شركة «بزي بي» للطيران هيريتييه مامادو: «كان هناك 17 راكبًا على متن الطائرة إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم. أقلعت الطائرة حوالى الساعة 09,00 أو 09,10 صباحًا (07,00 بتوقيت غرينتش)».

ولدى شركة الطيران حديثة العهد ثلاث طائرات تستخدم لوجهات في ولاية شمال كيفو. وتحدث أحد عمال الصيانة التابعين للشركة الذي كان في الموقع عن وجود «مشكلة تقنية في الطائرة»، بحسب ما نقل عنه موقع «اكتواليتيه». 

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز انتونوف في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غضب في «أغاديز» بالنيجر بعد تراجع مواكب الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا
ليبيا
تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

3500 في نصف ماراثون طرابلس