البابا فرنسيس من هيروشيما: استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية «جريمة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:48 مساء
البابا فرنسيس في نصب السلام في هيروشيما، 24 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

وصف البابا فرنسيس استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية بـ«الجريمة» وذلك لدى وصوله إلى هيروشيما، المدينة اليابانية التي تعرّضت عام 1945 لأول هجوم نووي في التاريخ.

وقال في كلمة ألقاها من «نصب السلام» المقام في المدينة، إن «في أقل من لحظة، التهم ثقب أسود من الدمار والموت كل شيء. لا نزال من هوة الصمت هذه نسمع صراخ أولئك الذين رحلوا»، مشددا على أن «استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جريمة ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي الزيارة بعد ساعات من محطة تتضمن رمزية مهمة في مدينة ناغازاكي، حيث هاجم البابا جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك تلك المستخدمة كوسيلة ردع.

وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945 بينما راح 74 ألفًا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام.

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ووقّع البابا على دفتر لإحياء ذكرى الضحايا الذين قال إنّه سيعيش «الحزن تضامنًا معهم»، وسط تصفيق حار من الحضور. وشبك يديه مع أيدي عدد من الناجين المسنّين الذين طغت عليهم العاطفة لدى لقائهم إياه، والذي رووا أمامه شهاداتهم المروعة.

وجعل البابا الدعوة لعالم دون أسلحة نووية المحور الأساسي لزيارته المستمرة لأربعة أيام لليابان، إذ بدأها من المدينتين اللتين تعدّان الشاهد الأبرز في العالم على فظائع السلاح النووي.

وقال إنه «شعر بوجوب المجيء إلى هنا كحاج من أجل السلام»، وأشاد بـ«قوة وكرامة أولئك الذين نجوا من الهجوم ومن الثمن الجسدي والنفسي الناجمين عنه».

وكما فعل في ناغازاكي في وقت سابق الأحد، وضع البابا إكليلاً من الزهور البيضاء تكريمًا للضحايا وحنى رأسه للصلاة قبل لحظة تأمّل بينما قُرعت الأجراس تكريما للذين قضوا في الكارثة.

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