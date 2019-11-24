واشنطن تدعو «فيسبوك» و«تويتر» لتعليق حسابات قادة إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 12:54 صباحا
خامنئي أثناء خطاب يلقيه في طهران، 17 سبتمبر 2019 (الإنترنت)

دعت الخارجية الأميركية مواقع: (فيسبوك وتويتر وانستغرام) إلى تعليق حسابات القادة الايرانيين الى حين عودة خدمة الانترنت في ايران التي تشهد توترا.

وانقطع الايرانيون عن العالم منذ أكثر من أسبوع بعد حجب شبه تام للشبكة من قبل سلطات طهران في خضم تظاهرات عنيفة، حسب «فرانس برس»

وقال المبعوث الاميركي لايران براين هوك في مقابلة مع بلومبيرغ «انه نظام شديد النفاق. يقطع انترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام وتويتر الى تعليق حسابات المرشد الاعلى (علي) خامنئي ووزير الخارجية (جواد) ظريف والرئيس (حسن) روحاني حتى يعيدوا خدمة انترنت لشعبهم».

واندلعت اضطرابات في 15نوفمبر الجاري في إيران بعد ساعات من اعلان اصلاح في طريقة تقديم الدعم للبنزين بهدف توجيهه الى الاسر الاكثر فقرا. لكن الاجراء ترافق مع زيادة كبيرة في سعر البنزين في خضم ازمة اقتصادية عميقة.

وغداة ذلك انقطع الايرانيون عن العالم بعد تضييق مشدد على امكانية الدخول الى الانترنت، ما اعتبر وسيلة لمنع انتشار فيديوهات الاضطرابات التي خلفت خمسة قتلى بحسب حصيلة رسمية، وأكثر من مئة قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

وقال هوك: «قطع النظام انترنت لانه يحاول اخفاء القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد».

وفرضت واشنطن الجمعة الماضي عقوبات بحق وزير الاتصالات الايراني محمد جواد اذري جهرومي وذلك «لدوره في الرقابة الواسعة على الانترنت» في إيران.

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