نائب الرئيس الأميركي يلتقي مسؤولين أكرادًا خلال زيارة لقواته ويتجاهل بغداد

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس (الى اليسار) خلال لقائه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، 23 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

فقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، قوات بلاده في العراق، والتقى مسؤولي إقليم كردستان، مستثنيًا مسؤولي السلطة المركزية في بغداد، في زيارة تأتي في خضم احتجاجات ضد الطبقة السياسية، والتزمت واشنطن الصمت حيالها بشكل كبير.

أدت التظاهرات المتواصلة في بغداد ومناطق عدة في جنوب البلاد، إلى مقتل نحو 350 شخصًا منذ اندلاعها في الأول من أكتوبر، وسقط آخر هؤلاء، السبت، في مواجهات مع قوات الأمن في بغداد، ما يرفع إلى تسعة عدد الذين قضوا في العاصمة منذ ليل الأربعاء الخميس، وفق «فرانس برس».

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وفي زيارته الأولى للعراق، حط بنس على متن طائرة عسكرية في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار بغرب البلاد قرابة الظهر بالتوقيت المحلي. إثر ذلك، أجرى نائب الرئيس الأميركي اتصالًا هاتفيًّا برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قبل الانتقال إلى مدينة أربيل مركز إقليم كردستان الشمالي، حيث التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وبنس هو أعلى مسؤول أميركي يزور بلاد الرافدين منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب في أواخر ديسمبر 2018، التي اقتصرت على تمضية ساعات قليلة مع القوات الأميركية في قاعدة «عين الأسد». وأثارت زيارة ترامب جدلًا كونها لم تشمل لقاء أي مسؤول عراقي، ونشر بنس عبر «تويتر» صورًا له برفقة زوجته كارن، وجنود خلال الزيارة التي تأتي قبيل احتفال الأميركيين بعيد الشكر الأسبوع المقبل.

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وبحث بنس في اتصاله مع عبد المهدي «تعزيز العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إلى جانب بحث التطورات التي يشهدها العراق وجهود الحكومة وإجراءاتها الإصلاحية استجابة لمطالب المتظاهرين»، بحسب مكتب رئيس الوزراء العراقي. وأوضح المصدر نفسه أن الزيارة كانت بعلم عبد المهدي، ومثلها قرار بنس زيارة أربيل.

في المقابل، أكد مكتب الرئيس العراقي برهم صالح، وهو كردي، أنه لم يكن على إطلاع مسبق على الزيارة. وانتقل بنس من القاعدة العسكرية في الأنبار إلى أربيل حيث عقد اجتماعًا مع رئيس الإقليم ورئيس وزرائه مسرور بارزاني.

غير مرحب به

وتأتي زيارة بنس في خضم التظاهرات التي تعم بغداد والعديد من مناطق جنوب البلاد منذ نحو شهرين، التي شهدت توجيه عديد المتظاهرين انتقادات واسعة لإيران على خلفية نفوذها الواسع في السياسة العراقية، ودعمها عديد الفصائل المسلحة.

والتزمت إدارة الرئيس ترامب الصمت إلى حد كبير حيال الاحتجاجات غير المسبوقة ضد نظام ساهمت في إرسائه بعد إطاحة حكم صدام حسين في 2003. وقامت الولايات المتحدة بعد الغزو بحل غالبية أجهزة الدولة وإعادة بنائها، بحيث وصلت إلى الحكم طبقة جديدة من النخب السياسية التي أقامت معها صلات شخصية وثيقة.

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كما شرعت في بناء جيش جديد ونشر أكثر من 170 ألف جندي في العراق في ذروة وجودها العسكري قبل الانسحاب في العام 2011. ومنذ ذلك الحين، أدت القوات الأميركية دورًا حاسمًا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد في العام 2014، قبل إعلان «النصر» النهائي عليه في أواخر العام 2017.

ولا يزال 5200 عنصر منها موجودين في قواعد في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي تقوده واشنطن. كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

وقال مسؤول عراقي بارز، طلب عدم كشف هويته، في تصريحات سابقة: «إن الفجوة بين العراق وأميركا لم تكن كبيرة على الإطلاق مثلما وصلت إليه الآن، ولا تزال تزداد حجمًا». كما تأتي زيارة بنس بعد تسريب مئات التقارير الاستخباراتية الإيرانية التي تظهر عمق نفوذ طهران في العراق.

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وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت، عبر بنس، فرض عقوبات على قياديين في فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بينهم ريان الكلداني الأمين العام لكتائب «بابليون». وعلق الأخير على الزيارة بالقول عبر «تويتر»، «لنائب الرئيس الأميركي الذي وصل خلسة إلى العراق شعبنا الذي طرد احتلالكم بدمه، لا يريد مستقبلًا يرسمه مَن قتل وشرد وسرق. غير مرحب بك في أرض العراق».