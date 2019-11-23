القيادة المركزية الأميركية: تصعيد العمليات ضد «داعش» في الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 05:58 مساء
قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي. (الإنترنت)

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي، السبت، إن هناك 500 جندي أميركي في شرق سورية، مضيفًا أنه يتوقع تصاعد العمليات ضد تنظيم «داعش» في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال ماكنزي خلال مشاركته في حوار المنامة بالبحرين إن هناك نحو 500 جندي متمركزين في شرق سورية بهدف التصدي لداعش، وفق «رويترز».

وأوضح أن الجنود يتمركزون «شرق نهر الفرات وإلى الشرق من دير الزور حتى الحسكة، في الشمال الشرقي حتى أقصى شمال شرق سورية»، وقال: «تنصرف نيتنا إلى البقاء في هذا الوضع والعمل مع شركائنا من قسد (قوات سوريا الديمقراطية) لمواصلة عملياتنا ضد داعش حتى آخر وادي نهر الفرات، حيث توجد هذه الأهداف».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن سحب قوات بلاده من سورية، قبل نحو شهرين في خطوة عبدت الطريق أمام تركيا لتبدأ اجتياحًا في الشمال السوري. وفي وقت لاحق، أعلنت واشنطن الإبقاء على مئات من جنودها هناك، لمواجهة خطر «داعش»، وحماية الإنتاج النفطي من هجماته. وحرص الـ«بنتاغون» من وراء هذه الخطوة على ضمان استمرار نفوذ الولايات المتحدة إزاء لاعبين آخرين مثل روسيا وإيران.

وذكرت تقارير أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اقتنع بالإبقاء على بعض القوات، شمال شرق سورية، حين جرى إخباره بمسألة النفط.

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