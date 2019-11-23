مايك بنس يتفقد القوات الأميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 02:56 مساء

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، السبت، إلى العراق في زيارة غير معلنة مسبقا، يتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد، حسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس».

وهي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، مما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي، وفق «فرانس برس».

وتأتي زيارة بنس الذي لم يكشف عن جدول زيارته، في خضم احتجاجات واسعة يشهدها العراق منذ قرابة شهرين، للمطالبة بـ«إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة.

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