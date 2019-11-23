بولتون يتهم البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على «تويتر»

جون بولتون في القدس، 25 يونيو 2019، (فرانس برس)

اتهم مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، جون بولتون، في سلسلة تغريدات، أمس الجمعة، البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على «تويتر» منذ إقالته من منصبه بداية سبتمبر الماضي بينما ينفي البيت الأبيض تلك الاتهامات.

وقال بولتون الذي لم ينشر أي تغريدة على حسابه على «تويتر» منذ إقالته من منصبه في العاشر من سبتمبر الماضي: «منذ استقالتي من منصبي بصفتي مستشارا للأمن القومي، رفض البيت الأبيض أن يسمح لي مجددا بالوصول إلى حسابي الشخصي على تويتر. خوفا مما يمكن أن أقوله؟»، حسب ما نشرته «فرانس برس» اليوم السبت.

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ونفى البيت الأبيض هذه الاتّهامات، وقالت المتحدثة باسمه ستيفاني غريشام، على قناة «فوكس نيوز بيزنس» مساء أمس الجمعة: «أحيانا، وسأجعل والدي مثالا على ذلك، لا يدرك شخص في عمر متقدم أن كل ما عليه فعله هو الاتصال بتويتر وإعادة ضبط كلمة المرور في حال تمّ نسيانها».

ومنذ إقالته، تحدث بولتون، 71 عاما، مرارا عن اعتراضه على إستراتيجية الرئيس الأميركي ترامب حيال كوريا الشمالية، وكانت الخلافات معروفة من قبل حول هذه المسألة وغيرها وتحدث عنها الرئيس عندما انفصل عن العديد من مستشاريه.

وفي وقت مبكر من صباح أمس الجمعة، أعلن بولتون عودته على «تويتر»، في رسالة بدت غامضة وكتب: «سعيد بالعودة إلى تويتر بعد أكثر من شهرين»، مضيفا: «شكرا لتويتر لالتزامه مبادءه ولمنحي مجددا قدرة التحكم بحسابي. لمعرفة خفايا القصة ابقوا على اتصال».