تركيا تعلن احتجاز «داعشي» خطط لاعتداءات وقعت في ألمانيا وروسيا

محققو الشرطة الألمانية في هامبورغ بعد الاعتداء الإرهابي في 28 يوليو 2017 (فرانس برس).

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو احتجاز بلاده إرهابيا خطيرا في تنظيم «داعش» خطط لاعتداءين وقعا في ألمانيا وروسيا، حسب ما جاء في مقابلة صحفية للوزير نشرت اليوم الجمعة.

وقال صويلو في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «حرييت»: «إنه شخص مهم في تنظيم الدولة الإسلامية (...) هو الذي خطط وأعطى الأمر بتنفيذ اعتداء بالقنبلة وقع عام 2018 في روسيا، وللهجوم في متجر في هامبورغ بألمانيا»، حسب «فرانس برس».

وأوضح أن الموقوف الذي يدعى يوسف هبة، «خبير متفجرات ومدرِّب على العمليات الانتحارية»، موضحا أن القوات التركية قبضت عليه في أعزاز بشمالي سورية.

ولم يكشف الوزير التركي أي تفاصيل عن الاعتداءين المنسوبين إلى هبة المعروف أيضا بالاسم الحركي «أبو جهاد الدين النصر عبيدة».

لكن يبدو أنه يشير في ألمانيا إلى هجوم بالسكين نفذه طالب لجوء رُفض طلبه فقتل شخصا طعنا بالسكين وجرح ستة آخرين في سوبر ماركت، وخلص القضاء إلى عمل بدافع «التطرف الإسلامي».

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده قبضت على 287 شخصا فروا من السجون المخصصة لعناصر تنظيم داعش في سورية بعد بدء الهجوم التركي في شمال سورية خلال الشهر الماضي.