بكين ترفض «استفزاز» واشنطن بعد مرور سفينتين حربيتين في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 11:40 صباحا
سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي في بحر الصين الجنوبي، 14 مايو 2019 (فرانس برس).

اتهمت الصين الولايات المتحدة بـ«الاستفزاز» بعد مرور سفينتين حربيتين قرب جزر في بحر الصين الجنوبي، خلال الأسبوع الماضي.

وتطالب بكين بالسيادة على الجزر التي مرت بها السفينتين، كما تريد فرض السيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفيليبين وبروناي وماليزيا وفيتنام حقها في السيادة على بعض أجزائه، بحسب «فرانس برس».

وتجري البحرية الأميركية في بحر الصين الجنوبي بشكل منتظم عمليات للتأكيد على «حرية الملاحة» في هذه المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة أن إحدى سفنها «غابرييل غيفوردز» عبرت الأربعاء الماضي قرب كتلة صخرية اسمها «ميسشيف» هي جزء من أرخبيل «سبراتليز».

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وقال الناطق باسم الأسطول الأميركي السابع المتمركز في اليابان، رين مومسين، لـ«فرانس برس» إن المدمّرة «واين ايز ميير» أبحرت قرب جزر باراسيلز.

وأعلنت القيادة الجنوبية لجيش التحرير الشعبي في بيان أن الصين أرسلت سفنًا عسكرية للتعرف على السفن الأميركية ومراقبتها وطلبت منها المغادرة.

وأضافت القيادة الجنوبية: «نحثّ الولايات المتحدة على وقف هذا النوع من السلوك المستفز والمحفوف بالمخاطر، لتجنّب حوادث غير متوقعة»، واصفةً حجة حرية الملاحة التي تقدمها واشنطن بأنها «ذريعة».

وتخوض الصين والولايات المتحدة حرباً تجارية منذ عام ونصف العام وتتواجهان دبلوماسياً خلال الأشهر الأخيرة حول الوضع في هونغ كونغ، وهي مدينة صينية تتمتع بحكم مستقل وتهزّها تظاهرات مؤيدة للديموقراطية.

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