رئيس لجنة «عزل ترامب»: الوقائع المنسوبة للرئيس أخطر بكثير من «فضيحة ووترغيت»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 10:25 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الوقائع المنسوبة إلى الرئيس «أخطر بكثير» مما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي استقال لتجنب إجراءات عزل أكيدة على خلفية فضيحة ووترغيت.

وتعود وقائع فضيحة ووترغيت إلى العام 1972 عندما اقتحم مجهولون مكتب اللجنة الوطنية الديموقراطية في ووترغيت، وسرقوا نسخا من وثائق سرية، ووضعوا أجهزة تجسس في هواتف المكتب، ليتبين بعد ذلك أن المقتحمين نفذوا «المهمة» بتعليمات من نيكسون.

وقال شيف مختتمًا جلسات استماع ماراثونيّة في الكونغرس إن «ما لدينا هنا هو أخطر بكثير (...) نحن نتحدّث عن تجميد مساعدة عسكريّة لحليف في حالة حرب»، في إشارة منه إلى أوكرانيا، حسب «فرانس برس».

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وشدد على أن هذا يتجاوز بكثير ما قام به الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، مضيفا «لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنه فوق القانون».

ويسعى الديموقراطيون إلى إثبات أن ترامب سعى إلى ربط تقديم مساعدة عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى البيت الأبيض، بحصوله على تعهد من كييف بفتح تحقيق بحقّ نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ونجله هانتر، الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطيّة أوكرانية. ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفيّة تمّت بين ترامب وزيلنسكي.

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